Земля на Николаевщине и Херсонской области омыта кровью защитников: бойцы тяжело, но отвоевывают территории

Враг оказывает сопротивление на Юге, но оборона трещит из-за огневых поражений нашей артиллерией и авиацией складов боеприпасов. Бьют рашистов всем от стрелецкой до аивации и артиллерии, говорится в ТСН.

Юра водитель трофейного КАМАЗа с тяжелой пушкой в кузове. На борту безумная четверка – боевой расчет приводит пушку на цель. Ее называют и "косилкой" и "зверем" – 57 миллиметрового советского образца выпускает по 4 снаряда за считанные секунды. Этим оружием удалось проредить чужеземные укрепления и занять их. «Пушка очень старая, но ею можно работать легкой бронированной технике и отлично работает по живой силе, если вдоль посадки, то посадки наши», – говорит «Студент».

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Оккупанты цепляются за каждый метр украинского чернозема на Николаевщине. Их пушки уничтожают все деревни, которые находятся в зоне поражения их снарядов. "Они прекрасно знают, что в селах люди мирные, так как их беспилотные аппараты летают", — утверждают бойцы.

В безумной четверке — Игорь самый старший боец, ему 48 лет, воевал в 2015 году в АТО, был зенитчиком. И здесь он наводчик пушки, воевать приходится под обстрелами и постоянно рискуя жизнью. «Ну, как страшно, страх есть всегда, но надо выполнять свои задачи, гнать этих орков за границу свою и забрать свой Крым», — уверен Игорь.

С тяжелыми боями приходится продвигаться вперед метр за метром. Вся земля и в Николаевской и соседней Херсонщине омыта кровью наших защитников. Оккупанты пытаются удержаться любой ценой, их наши армейцы выбивают всем, чем могут — от тяжелой артиллерии до авиации. Поддержка с неба очень важна, но более важна поддержка от родных, говорят, стоящие в степи воины.

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