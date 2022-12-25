Земля покрыта обломками: россияне ракетами ударили по Краматорску (фото и видео)

Российские оккупационные войска днем 25 декабря обстреляли украинский город Краматорск Донецкой области.

Об этом рассказал городской глава Александр Гончаренко.

По его данным, российские войска выпустили по Краматорску три ракеты. Оккупанты ударили по промышленной зоне города.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

"Падл**ы снова обстреляли Краматорск. Три ракеты ударили по промышленной зоне города. По предварительной информации, без жертв", — говорится в его сообщении.

Обстрел Краматорска 25 декабря. / Фото: Александр Гончаренко

Оккупанты ударили по промышленной зоне Краматорска. / Фото: Павел Кириленко/Facebook

Мэр Краматорска заметил, что опасность не миновала, и призвал граждан находиться в укрытиях.

Глава ОВА Павел Кириленко уточнил, что в результате ракетной атаки повреждены цеха и оборудование.

Кроме Краматорска сейчас оккупанты наносят многочисленные удары по Авдеевке. Утром и по сей день они уже 6 раз обстреливали город из артиллерии и градов с зажигательными элементами. Там захватчики ранили женщину.

"Армия страны-террориста продолжает серию своих преступлений на нашей земле. Подробно все фиксируем. Наши воины дают им достойный отпор", - добавил Кириленко.

Напомним, оккупационные войска РФ нанесли 19 ударов по Донетчине — в результате атак путинских захватчиков ранены гражданские.

Кроме того, вечером 24 декабря Донецк снова обстреляли оккупанты. В результате разрушены дома, зафиксированы поврежденные авто.

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