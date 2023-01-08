Зенитчики на востоке сбили вражеский вертолет Ка-52 и беспилотник "Орлан"

В воскресенье, 8 января, зенитчики сбили на востоке Украины российский вертолет Ка-52 и беспилотник "Орлан-10"

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

"Воины ЗРК С-300В1 воздушного командования "Центр" с 11:00 до 14:00 на восточном направлении уничтожили вражеский вертолет, вероятно, Ка-52 и БПЛА Орлан -10, пытавшийся осуществить разведку наших позиций", — говорится в сообщении.

Потери России в войне против Украины

С начала полномасштабной войны и на 8 января Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 111 170 тыс. солдат армии Российской Федерации.

Накануне, 5 января, в Донецкой области украинские силы противовоздушной обороны "приземлили" российский самолет. Он упал в одном из сел Бахмутского района.

ВСУ в среду, 4 января, сбили российский штурмовик Су-25, вертолет Ка-52 и беспилотник "Орлан-10".

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