Зенитная установка Gepard: характеристики, история создания, зачем она Украине

Читайте в материале ТСН.ua об основных тактико-технических характеристиках немецкой зенитной самоходной артиллерийской установки Gepard и истории ее создания.

Как сообщают в Spiegel, в телефонном разговоре министров обороны Германии и Украины (Кристин Ламбрехт и Алексея Резникова) речь идет о передаче Вооруженным Силам Украины 15 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard уже в июле 2022 года. Также будет передано 59 тысяч снарядов в эти установки и проведено обучение украинских военных.

История ВСУ "Gepard"

Немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка Gepard (Flugabwehrkanonenpanzer Gepard) устанавливалась на шасси танка Leopard I и производилась с середины 1970-х годов компанией Krauss-Maffei.

Разработка началась еще в 1966 году, когда возникла необходимость заменить американские ЗСУ M42 Duster, которые тогда использовались Бундесвером. Первое тестирование четырех прототипов началось в 1969 году. На них были установлены разные по калибру пушки: 30 мм и 35 мм. 25 июня 1970 года решили оставить только один вариант – с пушкой калибра 35 мм.

Решение о серийном выпуске ВСУ было принято 5 февраля 1973 года. Компания Krauss-Maffei получила контракт общей стоимостью 1,2 млрд. немецких марок на изготовление 432 турелей и 420 корпусов. В армии первые машины появились уже в декабре 1976 года.

В 1996 году система была модернизирована. А в конце 2000-х годов появилось сообщение о планах снять с вооружения Германии ЗСУ Gepard. Часть этих установок была продана в другие страны.

Тактико-технические характеристики

Заявленные характеристики установок Gepard 1A2 Бундесвера:

Длина: 7,76 м;

7,76 м; Ширина: 3,28 м;

3,28 м; Высота: 4,22 м с приподнятым смотровым радаром;

4,22 м с приподнятым смотровым радаром; Масса: около 47,5 т;

около 47,5 т; Экипаж: 3 человека (водитель, командир экипажа, наводчик);

3 человека (водитель, командир экипажа, наводчик); Основной двигатель: многотопливный мощностью 610 kW (830 л.с.);

многотопливный мощностью 610 kW (830 л.с.); Расход топлива: около 150 л/100 км;

около 150 л/100 км; Дополнительный мотор: Дизельный мотор Daimler-Benz OM 314;

Дизельный мотор Daimler-Benz OM 314; Расход топлива: около 10-20 л/ч;

около 10-20 л/ч; Объем топливных баков: 985 л;

985 л; Максимальная скорость: около 65 км/ч;

около 65 км/ч; Запас хода (по шоссе): около 550 км;

около 550 км; Основное вооружение: 2×35-мм автоматические орудия Oerlikon KDA L/90;

2×35-мм автоматические орудия Oerlikon KDA L/90; Темп огня: 550 выстрелов в минуту на одну пушку;

550 выстрелов в минуту на одну пушку; Длина ствола: 3150 мм (90 калибров);

3150 мм (90 калибров); Длина ствола с прибором измерения начальной скорости (v0): 3710 мм;

3710 мм; Средства самозащиты: 76-мм система постановки дымовых завес с 2×4 пусковыми на башне.

Номенклатура боеприпасов

Основными типами боеприпасов главного вооружения есть снаряды 35×228 мм:

HEI-T (фугасно-зажигательный с трейсером) Дальность: Максимальная: 4000 м (на этом расстоянии срабатывает механизм самоуничтожения) Горение трейсера: более 3100 м Эффективная высота: 3100-4000 м Время до самоуничтожения: 6-12 с

SAPHEI-T (бронебойно-фугасно-воспламеняющийся с трейсером) Дальность: 4000 м Дальность к самоуничтожению: 4000 м Эффективная высота: около 4000 м Время до самоуничтожения: 6-12 с Бронепробитье: 40 мм на расстоянии 1000 м

APDS-T Дальность: 4000 м Горение трейсера: 2000 м Эффективная высота: 4000 м Бронепробывание: 90 на расстоянии 1000 м

APFSDS-T Дальность: 4000 м Эффективная высота: 4000 м Бронепробитье: 115+ мм на расстоянии 1000 м

FAPDS Был добавлен при модернизации 1A2. Должен был соединить баллистические характеристики подкалиберного снаряда с фугасным действием. Дальность: до 5000 м Эффективная высота: до 3500 м



Зачем ЗСУ Gepard Украине

Зачем ВСУ Gepard Украине / Фото: commons.wikimedia.org

Ральф Кетцель, руководитель концерна Krauss-Maffei, вскоре после полномасштабного вторжения России на территорию Украины сообщил в интервью, что готов передать украинским защитникам 50 подержанных комплексов Gepard после их возвращения в трудоспособное состояние. Однако для этого ему нужно было получить согласие от правительства, а Олаф Шольц долго не хотел передавать Украине тяжелое вооружение, чтобы не спровоцировать Владимира Путина.

Чем ЗСУ Gepard сможет помочь Украине? По словам военного обозревателя Кирилла Данильченко, они являются "многоцелевой системой, которая способна работать с боевых порядков механизированных частей, прикрывать колонны на марше, наносить удары из засад за счет РЛС, которая засекает воздушную цель за 15 км". Также он утверждает, что Gepard может "работать" и бронебойными снарядами в борта танков или в лоб бронетехники с более слабой броней.

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