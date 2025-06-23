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Зенитные дроны против "Шахедов": в СНБО объяснили, что усилит противовоздушную оборону
В Воздушном командовании "Запад" создают подразделения зенитных дронов. Это кратно повысит эффективность борьбы с "Шахедами".
В Воздушном командовании "Запад" сообщили о создании и подготовке подразделений зенитных дронов в составе собственных воинских частей.
Об этом рассказывает руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
Эта инициатива была одобрена и в Совете национальной безопасности и обороны. Один из представителей СНБО напомнил, что в свое время удачным шагом стало формирование рот ударных БПЛА, и новое направление имеет потенциал повторить этот успех.
“Это хорошо. Помню, как запускали роты ударных БПЛА – и все это трансформировалось в очень хорошую вещь”, – отметил он.
Зенитные дроны, по его мнению, способны существенно повысить эффективность борьбы с иранскими дронами-камикадзе Shahed, которые Россия активно применяет против Украины.
"Сейчас зенитные дроны - это то, что увеличит коэффициент полезного действия в борьбе с шахедами кратно", - подчеркнул представитель СНБО.
Он также добавил, что в скором времени Украина может увидеть массовое использование дронов, управляемых искусственным интеллектом: "Отдельные ростки уже есть, но массовость также будет довольно скоро".
Напомним, россияне атаковали Украину "Шахедами" и ракетами в ночь на 23 июня. Более 160 иранских дронов, а также баллистические и крылатые ракеты летели на мирные города и деревни. Больше всего вреда нанесли обломки ракет.