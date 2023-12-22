Зенитные установки Gepard и боеприпасы для танков Leopard: ВСУ получили новое немецкое оружие

Опубликован полный список пакета новой военной помощи от Германии.
Германия отправила в Украину новый пакет военной помощи, в который вошли зенитные самоходные установки Gepard, боеприпасы разных типов, в частности для танков Leopard, беспилотники и машины для разминирования.
Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
ВСУ получили новое немецкое оружие, а именно:
- 3 единицы ЗСУ Gepard,
- 30 240 единиц 35-мм боеприпасов для Gepard,
- неназванное количество боеприпасов для танков Leopard 2A6,
- 10 БПЛА Vector,
- 2 тягача HX81,
- 5 полуприцепов HX81,
- 8 грузовиков Zetros,
- 2 машины разминирования WiSENT 1 MC,
- 2 машины пограничной охраны,
- 8 транспортных средств не указанного типа,
- 2 системы защиты связи AMPS для вертолетов,
- 2500 снарядов 155 мм,
- 25536 снарядов 40 мм для автоматических гранатометов.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин должен быть готов к увеличению поддержки Украины на фоне ослабления помощи другими странами.
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