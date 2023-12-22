Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зенитные установки Gepard и боеприпасы для танков Leopard: ВСУ получили новое немецкое оружие

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
407
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зенитные установки Gepard и боеприпасы для танков Leopard: ВСУ получили новое немецкое оружие

Зенитная самоходная установка Gepard / Фото: Госпогранслужба Украины

Опубликован полный список пакета новой военной помощи от Германии.

Германия отправила в Украину новый пакет военной помощи, в который вошли зенитные самоходные установки Gepard, боеприпасы разных типов, в частности для танков Leopard, беспилотники и машины для разминирования.

Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

ВСУ получили новое немецкое оружие, а именно:

  • 3 единицы ЗСУ Gepard,
  • 30 240 единиц 35-мм боеприпасов для Gepard,
  • неназванное количество боеприпасов для танков Leopard 2A6,
  • 10 БПЛА Vector,
  • 2 тягача HX81,
  • 5 полуприцепов HX81,
  • 8 грузовиков Zetros,
  • 2 машины разминирования WiSENT 1 MC,
  • 2 машины пограничной охраны,
  • 8 транспортных средств не указанного типа,
  • 2 системы защиты связи AMPS для вертолетов,
  • 2500 снарядов 155 мм,
  • 25536 снарядов 40 мм для автоматических гранатометов.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин должен быть готов к увеличению поддержки Украины на фоне ослабления помощи другими странами.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
407
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация