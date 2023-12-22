Зенитные установки Gepard и боеприпасы для танков Leopard: ВСУ получили новое немецкое оружие

Германия отправила в Украину новый пакет военной помощи, в который вошли зенитные самоходные установки Gepard, боеприпасы разных типов, в частности для танков Leopard, беспилотники и машины для разминирования.

Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

ВСУ получили новое немецкое оружие, а именно:

3 единицы ЗСУ Gepard,

единицы ЗСУ Gepard, 30 240 единиц 35-мм боеприпасов для Gepard,

единиц 35-мм боеприпасов для Gepard, неназванное количество боеприпасов для танков Leopard 2A6,

10 БПЛА Vector,

БПЛА Vector, 2 тягача HX81,

тягача HX81, 5 полуприцепов HX81,

полуприцепов HX81, 8 грузовиков Zetros,

грузовиков Zetros, 2 машины разминирования WiSENT 1 MC,

машины разминирования WiSENT 1 MC, 2 машины пограничной охраны,

машины пограничной охраны, 8 транспортных средств не указанного типа,

транспортных средств не указанного типа, 2 системы защиты связи AMPS для вертолетов,

системы защиты связи AMPS для вертолетов, 2500 снарядов 155 мм,

снарядов 155 мм, 25536 снарядов 40 мм для автоматических гранатометов.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин должен быть готов к увеличению поддержки Украины на фоне ослабления помощи другими странами.

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