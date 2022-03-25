Зенитные войска уничтожили Су-34 в Харьковской области и четыре крылатые ракеты — украинская авиация

Зенитные войска уничтожили Су-34 в Харьковской области и четыре крылатые ракеты — украинская авиация

Авиация воздушных сил продолжает патрулирование воздушного пространства.

24 марта 2022 года российские оккупанты уменьшили авиационную активность в воздушном пространстве Украины, наращивая присутствие беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и других, для ведения воздушной разведки.

Об этом информирует служба по связям с общественностью Командование Воздушных Сил ВСУ в сообщении в Facebook.

Один БПЛА оперативно-тактического уровня в настоящее время поражен зенитными ракетами. Кроме того, зенитные ракетные войска Воздушных Сил уничтожили один истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области и четыре крылатые ракеты.

"Авиация Воздушных Сил продолжает патрулирование воздушного пространства, истребительное прикрытие войск и объектов, а также действий ударной авиации по наземным целям: колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплению войск россиян", — говорится в сообщении.

Напомним, что задачи кафиров не выполнены и враг теряет бойцов.

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