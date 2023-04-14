Зенитный ракетный комплекс SAMP-T от Франции и Италии придет позже запланированного — Politico

Это самый конец графика, который министерство обороны Италии изложило в феврале.

Франция предупредила Италию, что зенитный ракетный комплекс дальнего действия SAMP-T будет готов к отправке в Украину не раньше июня.

Об этом пишет издание пишет Politico.

"На одной из просочившихся страниц сообщается, что 22 февраля Франция сообщила Италии, что ракетный комплекс для Украины не будет готов раньше июня", — пишет издание, ссылаясь на секретные документы Пентагона, которые "слили" в Сеть.

Politico отмечает, что это "самый конец графика, который министерство обороны Италии изложило в феврале".

Отметим, что зенитно-ракетный комплекс SAMP-T относится к классу "воздух-воздух". Дальность обнаружения целей составляет 80 км. Эта ЗРК имеет минимальное время реакции и высокий темп стрельбы. Через десять секунд она может выпустить восемь ракет.

SAMP-T может защищать военные подразделения или объекты инфраструктуры. С помощью этой установки можно уничтожать самолеты, а также сбивать крылатые и противорадиолокационные ракеты.