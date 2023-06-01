Зерновая инициатива снова остановлена: РФ заблокировала регистрацию флота во все порты

РФ заблокировала регистрацию входящего флота во все порты нашей страны, что свидетельствует о том, что зерновая инициативная была полностью остановлена.

Об этом говорится на Facebook-странице Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Отмечается, что Россия зарегистрировала всего 1 входное судно на порт "Черноморск". В то же время, другие стороны СКЦ подтвердили к участию в Черноморской инициативе 10 судов на три порта.

"Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле объявил о невозможности составления инспекционного плана на 1 июня из-за очередного безосновательного отказа российской делегации регистрировать входящий флот к участию в инициативе", — пишет прессслужба.

Сегодня в территориальных водах Турции в очереди на инспекцию 50 судов, на которые необходимо загрузить 2,4 млн. тонн продовольствия для мира.



"Украинская делегация направила письмо в Секретариат СКЦ с требованием возобновить полноценную работу в составе 3 инспекционных команд и 9 инспекций в день, как того требуют процедуры СКЦ. Украинские инспекторы находятся в СКЦ и готовы немедленно приступить к работе в случае возобновления регистрации судов", — добавляет пресс-служба.

Россия не оставляет попыток взорвать Черноморскую зерновую инициативу и сознательно распространяет дезинформацию.

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