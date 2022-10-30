Зерновой коридор: Украина, ООН и Турция заявили, что 14 судов с продовольствием пересекут Черное море

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле уведомил Россию о своей работе.

Украина, ООН и Турция в рамках зернового коридора согласовали движение 14 судов Черного моря. Они должны отправиться в понедельник, 31 октября. России об этом сообщили.

Об этом пишет Reuters.

Украина, ООН и Турция согласовали прохождение 14 судов с украинским продовольствием. Обозначено , что три делегации также согласились провести инспекции в понедельник для 40 судов, отправляемых из Украины.

В заявлении Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле говорится, что участники "зернового коридора" сообщили о своих намерениях Россию.

Россия хочет заблокировать "зерновой коридор"

Российские террористы после инцидента со взрывами на боевых кораблях Черноморского флота в Крыму заявили о том, что РФ выходит из договора о "зерновом коридоре".

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что 30 октября Украина вынужденно приостановила экспорт зерна из морских портов из-за действий России.

Сразу после заявления России о приостановлении участия в "зерновом соглашении" министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев объявил о готовности его страны заменить украинское зерно на мировом рынке "собственным". Дмитрий Кулеба предполагает, что речь идет об урожае, похищенном на временно оккупированных территориях.

Британское издание Financial Times провело свое расследование, где на примере одного судна показало, как РФ тайно вывозит зерно с оккупированных территорий.

Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 30 октября, поиронизировал, что "теперь у Украины есть пшеница-убийца, которая топит российские адмиралы".

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