"Жаль, но мы будем бороться": украинские военные оценили ситуацию без помощи США

3 марта Трамп отдал распоряжение об остановке военной помощи Украине, пытаясь вынудить Киев пойти на ускоренные мирные переговоры с Россией.

Решение президента Дональда Трампа о приостановлении военной поддержки Украины несет серьезные вызовы для украинских военных, однако готовы продолжать борьбу.

Об этом заявили бойцы мобильного подразделения ПВО вблизи Киева в интервью Business Insider.

Солдаты, попросившие не называть их имена из соображений безопасности, признались, что разочарованы решением США, однако настроены находить способы дальнейшей защиты страны.

"Я не считаю это решением американского народа, это решение одного человека. Жаль, но мы будем бороться", – сказал один из военных по имени Алексей.

Его командир, также Алексей, подчеркнул, что жизнь украинцев напрямую зависит от военной помощи США. "Мы надеемся, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. Мы на своей земле и хотим его защищать", – добавил он.

Последствия сокращения помощи

3 марта Трамп отдал распоряжение об остановке военной помощи Украине, пытаясь вынудить Киев пойти на ускоренные мирные переговоры с Россией.

В последующие дни Вашингтон прекратил обмен разведданными и ограничил доступ Украины к спутниковым снимкам, что значительно усложнило ситуацию на поле боя.

По данным Business Insider, военные на передовой уже испытывают трудности, в частности из-за возможного дефицита боеприпасов. К примеру, мобильные подразделения ПВО используют американские пулеметы M2 Browning калибра .50 для уничтожения российских беспилотников-камикадзе.

"Если у нас закончатся боеприпасы для американского пулемета, мы воспользуемся другими пушками. Даже меньшего калибра – но мы все равно выполним свою работу", – заявил один из военных.

Политические последствия

Решение Трампа вызвало неоднозначную реакцию у украинских чиновников.

Сергей Рахманин, член парламентского комитета по национальной безопасности, считает, что Украина может вести тактические боевые действия без поддержки США, но для стратегических усилий участие Вашингтона критически важно.

Командующий Территориальными силами обороны и мэр Ирпеня Александр Маркушин также выразил обеспокоенность:

"США – могущественная страна. Если не они, то никто не остановит Россию", – заявил он в интервью Business Insider.

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На фоне сокращения американской поддержки Украина возлагается на собственный военно-промышленный комплекс и постепенно растущую помощь европейских партнеров. Однако, как отмечают военные и эксперты, роль США остается решающей, особенно в сфере противовоздушной обороны.

"Трудно сказать, что будет дальше", – подытожила единственная женщина в подразделении ПВО, Светлана.

Россия может использовать ситуацию в свою пользу

Пока не ясно, сколько времени будет продолжаться приостановление военной поддержки Украины со стороны США. Президент Дональд Трамп неоднократно намекал на недовольство тем, как Владимир Зеленский реагирует на американские усилия прекратить войну, пишет BI.

Эксперты Института изучения войны (ISW) прогнозируют, что Россия воспользуется этой паузой, усилив свои удары по Украине. По их мнению, прекращение военной поддержки со стороны Вашингтона может стать толчком к активизации ракетных и беспилотных атак российских войск.

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Украинские власти уже сообщили о значительном обострении ситуации: только за последние выходные в результате российских ударов погибли более двух десятков человек, еще десятки получили ранения.

Напомним, издание The Economist оценило последствия прекращения помощи от США. Отдельно, в статье говорится, что из-за замораживания поставок ракет Patriot многие города могут испытать серьезные разрушения.