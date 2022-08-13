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"Жаль тупых орков": Ким сообщил о бегстве главарей оккупантов с поля боя на правом берегу Днепра

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"Жаль тупых орков": Ким сообщил о бегстве главарей оккупантов с поля боя на правом берегу Днепра

Фото: Associated Press

Российских военных покинули на правом берегу реки Днепр в Херсонской области.

В то же время руководство оккупантов перемещается за Днепр.

Об этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в Сети.

"Не очень, но немного жаль тупых орков, которых покинули на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр", – говорится в коротком заявлении.

Напомним, 12 августа ВСУ попали в последний мост в Херсонской области, соединявший правый и левый берега. Переправу оккупанты использовали для перекидывания техники на правобережную часть.

Теперь на правом берегу российские войска остаются без надлежащего подкрепления. Это и есть первое начало деокуации Херсонщины, заявил местный депутат Сергей Хлань.

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