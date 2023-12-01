"Жалили врага": СБУ впервые рассказала о работе снайперов под Бахмутом весной 2023

Большинство снайперов Центра специальных операций "А" СБУ являются чемпионами мира по снайпингу.

Служба безопасности Украины впервые рассказала, как снайперы Центра специальных операций А воевали под Бахмутом весной 2023 года.

Об этом говорится в фильме Бахмут. Дорога жизни” из документального цикла “СБУ. Спецоперации победы”, сообщает пресс-служба СБУ.

Роль снайперов

Спецназовцы СБУ вместе с Силами обороны долгое время удерживали Бахмут, чтобы выиграть время для перегруппировки наших войск и не дать врагу продвинуться в глубь Украины.

“Наши силы обороны сделали все возможное и невозможное, чтобы удержать крепость Бахмут. Вместе с ними активно работал Центр специальных операций "А" CБУ. В составе малых тактических групп наши снайперы прикрывали военных на том направлении”, – рассказал глава СБУ Василий Малюк.

Бойцы выполняли под Бахмутом контрснайперскую, контрдиверсионную работу и корректировку огня для ВСУ.

По словам Василия Малюка, большинство снайперов ЦСО "А" СБУ являются чемпионами мира по снайпингу. Благодаря высокой квалификации они выполняют самые сложные задачи во время войны.

“Это те, кто жалит иглой прямо в сердце. Это уникальная и филигранная работа. Они извлекают топовых негодяев из реально больших дистанций. И они это делают постоянно, стало эффективно”, — отмечает глава СБУ.

Применение дронов

Важную роль в боях в Донецкой области сыграли также FPV-дроны. Спецназовцы СБУ одними из первых стали использовать их для боевой работы, предварительно совершенствуя и адаптируя под конкретные задачи. По словам Малюка, решение усилить снайперов СБУ боевыми группами с FPV-дронами было принято во время визита в Бахмут.

СБУ является лидером по количеству уничтоженной бронетехники с помощью ударных беспилотников. Одна из наших групп за четыре боевых выхода полностью уничтожила 79 единиц техники. Дрон, который стоит от 450 до двух тысяч долларов, курит многомиллионный танк. Это очень понятная арифметика, которая доказывает эффективность дронов”, – отметил руководитель СБУ.

Заметим, фильм “Бахмут. Дорога жизни” выпущен в годовщину гибели легендарных снайперов ЦСО “А” СБУ Дмитрия Каплунова и Дениса Волочаева, также посвященный снайперу Александру Вдовиченко, и чествует память всех погибших сотрудников СБУ и воинов Сил обороны, отдавших свою жизнь за свободу, независимость.

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