Жаловавшихся Путину российских "мобиков" на Донбассе бросили на штурм: погибли почти все

После жалобы на действия командования из так называемой "ДНР" мобилизованных из Иркутской области обещали перевести на другое место службы. Вместо этого их отправили в сам "ад".

Мобилизированных из Иркутской области РФ, входивших в батальон в составе полка 1439, отправили на штурм Авдеевского укрепрайона возле Донецка. Практически все они погибли.

Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили родственники мобилизованных изданию "Сибирь.Реалии".

“Мой отзвонился – осколочное, в госпитале. Говорит, от полка ничего не осталось. Известно пока только о двух раненых, остальные либо погибли, либо брошены там в тяжелом состоянии”, — сообщила жена одного из “мобиков”.

По ее словам, раненому дадут только неделю на поправку и снова бросят "на передок".

Ранее мобилизованные из Иркутской области, находящиеся под командованием Славянской бригады оккупационных войск, трижды публиковали видеообращение с жалобами, что их отправляют на штурм при отсутствии разведки, связи и поддержки артиллерии.

Они сообщили, что с ноября 2022 года их полк уже шесть раз пополнялся новыми мобилизованными. Они вспомнили о "мобиках" из другого батальона, которые служили в этом же полку и записывали аналогичное видеообращение. По словам солдат, этот батальон практически уничтожен.

В последний раз, 27 февраля, они пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на "беззаконные и преступные" приказы командования.

"Командиры из "ДНР" стреляют из автоматов по нашим мобилизованным, потому что [солдаты] отказываются идти в штурмовые подразделения", — говорил в обращении к Путину один из "мобиков".

После этого губернатор Иркутской области заверил, что мобилизованных, не имеющих достаточной военной подготовки, должны перевести в другое место несения службы.

Напомним, ранее мобилизованные из Омской области РФ, которые были отправлены на войну в Украину, записали видео, в котором пожаловались на расформирование своего артиллерийского полка и подчинение личного состава террористам так называемой "ДНР". Они сетуют, что новые "командиры" собирают у них деньги на бензин и угрожают без подготовки отправить на передовую.

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