Жалуется на дорогие унитазы, но хочет, чтобы РФ захватила Украину: СБУ перехватила разговор оккупанта с матерью

Жалуется на дорогие унитазы, но хочет, чтобы РФ захватила Украину: СБУ перехватила разговор оккупанта с матерью

Несмотря на санкции, мать оккупанта убеждена, что РФ уже захватила Украину.

СБУ перехватила разговор российского оккупанта со своей матерью. Женщина жалуется на то, что из-за санкций в России все резко подорожало, из-за этого в стране-агрессорке начали скупать даже унитазы.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Цены растут, как в сказке. Женщины покупают унитазы, а они по 43 тыс. рублей. С валютой "Сбербанк" не работает. Повсюду санкции", — жалуется мать оккупанта своему сыну.

Однако женщина убеждена, что захватчики уже почти оккупировали Украину, на что ее сын-захватчик отвечает, что "по телевизору все лгут".

"Из перехваченного разговора СБУ понятно, что месячной зарплаты российского захватчика хватит разве что на то, чтобы приобрести унитаз. По крайней мере, пока что хватит. Но даже такая реальность не трезвит промытые пропагандой мозги. Поэтому мать оккупанта цитирует российские СМИ, которые говорят, что "круг в Украине сжимается". Она – яркая представительница тех россиян, которые хотят, чтобы их сыновья "пытали бандеровцев" и верят сказкам Путина. Сын, который уже успел понять разницу между российской пропагандой и реальной жизнью, только и удосужился: "Да ну, это все — лживый ящик". Конечно, им не понять европейского выбора украинцев", — говорится в сообщении СБУ.

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