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Жалуются на обстрелы Крыма и "голодную" Европу: мать оккупанта рассказала о жизни в РФ и мобилизации

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Жалуются на обстрелы Крыма и "голодную" Европу: мать оккупанта рассказала о жизни в РФ и мобилизации

Фото: Мариупольский горсовет

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор матери оккупанта с сыном.

В разговоре россиянка заявляет, что в Европе чуть ли не голод, но в то же время жалуется из-за роста цен в России. Оккупант же радуется, что его родственники тоже мобилизованы и пойдут на войну против Украины.

Об этом говорится в разговоре оккупанта и его матери, опубликованном ГУР МО.

Мать рассказывает оккупанту, что в их семье почти всем мужчинам вручили повестки. Захватчик радуется этим словам и заявляет, что "не стоит прохлаждаться".

Россиянка также рассказывает сыну, мол, в Европе очень дорогой хлеб и отсутствует электричество. Однако женщина сетует, что и цены в РФ существенно выросли, мол, а почему у них, если война в Украине.

Также оккупант рассказал матери о ракетах и пожаловался на вероятное наступление ВСУ на юге Украины. Мать оккупанта же заявляет, что после фейковых референдумов начнется "настоящая война", однако отмечает, что Путин молчит, когда якобы обстреливают Крым и некоторые регионы РФ.

Напомним, ряд стран призвали своих граждан немедленно покинуть Россию.

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