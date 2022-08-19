"Жаркий" август в Крыму свидетельствует, что полуостров только украинский — Подоляк

Советник руководителя ОП иронизирует, что в Крыму наступил сезон, в котором много падающих звезд, "мамулечек" на внеочередную переправу, отказов от ворованных квартир, работы ПВО.
Взрывы на складах боеприпасов в оккупированном Россией Крыму в августе свидетельствуют, что остров является исключительно украинским.
Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в микроблоге Twitter.
"Крым. Жаркий август-2022. Сезон, в котором много падающих звезд, "мамулечек" на внеочередную переправу, отказов от ворованных квартир, работы ПВО. А главное, это время, когда понимаешь, что Крым – это только Украина. Даже если воры-2014 обещали вечную защиту от камней с неба…", — заявил Подоляк.
Напомним, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в очередной раз подчеркнул, что Крым — суверенная территория Украины. "Вопрос повестки дня — пошаговая демилитаризация полуострова с его последующей деоккупацией", — заявил Данилов.
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