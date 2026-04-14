Горячо в Крыму: ВСУ поразили радиолокационные станции "Небо-У" и "Тор-М1"
Украинские военные продолжают уничтожать противовоздушную оборону РФ. Под удар попали стратегические объекты в Крыму, Белгородской и Луганской областях.
ВСУ продолжают наносить прицельные удары по критически важным объектам россиян. На этот раз под удар попали радиолокационные станции и ЗРК противника в Феодосии, что во временно оккупированном Крыму.
Также пострадали РЛС в Белгородской и временно оккупированной Луганской области. Об этом сообщили в Генштабе.
ВСУ поразили радиолокационную станцию Небо-У в Феодосии
В Генеральном штабе сообщили, что подразделения Сил обороны Украины продолжают унижтожать ПВО россиян.
Во временно оккупированном Крыму в Феодосии удалось поразить радиолокационную станцию «Небо-У».
Вчера, 13 апреля, удалось поразить РЛС контроля воздушного пространства в районе Николаевки, а также РЛС «Каста-2Е» вблизи населенного пункта Лубяное-Первое (Белгородская область).
«Отдельно подтверждено поражение 13.04.2026 зенитного ракетного комплекса „Тор-М1“ в районе населенного пункта Лозовое (временно оккупированная территория Луганской области)», — добавляют в Генштабе.
Степень повреждений уточняется.
Уничтожение российской техники в Крыму
В начале апреля ВСУ также ударили по оккупантам во временно оккупированном Крыму. В ночь на 2 апреля Силы обороны уничтожили базу вражеских «Орионов» и самолет Ан-72П.
В ту же ночь пострадала радиолокационная станция кругового обзора П-37 «Меч» на аэродроме «Кировское».
Удар стал возможным благодаря украинской разработке — middle strike FP-2 с боевой частью массой 60–100 кг.
В ночь на 24 марта в Крыму был уничтожен комплекс «Бастион», из которого россияне запускали по украинцам «Ониксы».