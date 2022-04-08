Ждал "освобождения" от нацистов и бандеровцев: в Житомирской области задержали коллаборанта

Мужчина убеждал односельчан в том, что в стране нет войны.

В Житомирской области задержан мужчина, который занимался коллаборационной деятельностью.

Об этом сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

Установлено, что житель Бердичевского района 20 марта совершил коллаборационную деятельность. Так, на автобусной остановке в селе, где он жил, убеждал односельчан в том, что в стране нет войны. Вместо этого есть российская спецоперация против бандеровцев.

Мол, ее Путину нужно было начать гораздо раньше.

Кроме того, коллаборант отрицал, что Крым принадлежит Украине. "Утверждал, что российские войска воюют с НАТО, которое разместило в нашей стране лаборатории по производству биологического оружия, и вообще он ожидает прихода российских войск и освобождения его от нацистов и бандеровцев", — говорится в сообщении.

Его односельчане не разделили подобные взгляды. Вместо этого сообщили о путинском стороннике правоохранителям.

Прокуратура Бердичева сообщила мужчине о подозрении в публичном отрицании осуществления вооруженной агрессии против Украины, публичных призывах к поддержке решений и действиям государства-агрессора.

Как сообщалось, в Житомире Служба безопасности разоблачила мужчину, который вел информационно-подрывную деятельность в социальных сетях. С начала вторжения России на территорию Украины принял позицию страны-агрессора и начал пропагандировать насильственное изменение и захват государственной власти.

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