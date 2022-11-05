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Ждал "русского мира": пограничники задержали сторонника оккупантов на Харьковщине

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
1465
Время на прочтение
1 мин
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Ждал "русского мира": пограничники задержали сторонника оккупантов на Харьковщине

t.me/DPSUkr

У мужчины обнаружили гранаты и самодельную взрывчатку.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали на Харьковщине сторонника оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

"Муж публично одобрял проведение так называемой "СВО" и призвал местных жителей к сотрудничеству с оккупантами. Ведь утверждал, что российские войска не обстреливают Украину", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обыска дома у подозреваемого обнаружили 5 гранат и самодельную взрывчатку.

Напомним, что правоохранители задержали на Харьковщине бывшую полицейскую, которая вступила в ряды созданной россиянами так называемой "народной милиции".

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Дата публикации
Просмотры
1465
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