Ждал "русского мира": пограничники задержали сторонника оккупантов на Харьковщине

У мужчины обнаружили гранаты и самодельную взрывчатку.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали на Харьковщине сторонника оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

"Муж публично одобрял проведение так называемой "СВО" и призвал местных жителей к сотрудничеству с оккупантами. Ведь утверждал, что российские войска не обстреливают Украину", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обыска дома у подозреваемого обнаружили 5 гранат и самодельную взрывчатку.

Напомним, что правоохранители задержали на Харьковщине бывшую полицейскую, которая вступила в ряды созданной россиянами так называемой "народной милиции".