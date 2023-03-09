"Ждали освободителей, пришли оккупанты, бл**ь": СМИ опубликовали разговоры Богуслаева, поддержавшего Путина

Журналисты опубликовали разговоры подозреваемого в государственной измене, бывшего руководителя "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева с россиянами. Он жалуется на то, что по Запорожью прилетают российские ракеты, однако призывает Путина оккупировать Украину.

Об этом пишет "Радио свобода".

Богуслаев в разговорах с россиянами жалуется на обстрел гражданских, мародерство среди российских оккупантов, однако продолжает поддерживать Россию и Путина.

Журналисты опубликовали разговор бывшего руководителя "Мотор Січі" с российским генерал-полковником в отставке Анатолием Ситновым. Она прошла в марте 2022 года.

"Анатолий Петрович, поздравляю. Передай привет всем там, начиная от бывшего министра. "Искандер-М" упал на территорию завода. Ну, прилетело к нам. Били уже второй раз за нами, бл**ь. Так что все это разговоры, что мирное население не надо трогать. Все это ху**я. Сейчас ремонтирую здание, окна, помещения. Спасибо друзьям передай там всем, бл**ь. В Запорожской области нет войск. На я они х***ят по Запорожью? Идиоты", – говорит Богуслаев.

Фото: СБУ

Впоследствии от звонит Петру Кононенко, который возглавляет российское предприятие "Борисфен". Тогдашний руководитель "Мотор Січі" снова жалуется, что на территорию предприятия прилетела российская ракета.

"Вы запускайте это среди Леонова (командующий противовоздушной обороной сухопутных войск России – ред.). Скажите всем, что "Мотор Січ" бомбят. Позвони ему, скажи: что же вы, бл**ь, делаете? И пусть на совещании у министра скажет, что Вячеслав Саныч вам привет всем передает. Он познакомился с "Искандером-М", это ракета с шариками", — говорит Богуслаев.

Россияне обещали подозреваемого в госизмене беречь, как "зрачок глаза". 18 марта Богуслаев снова общается с россиянином Кононенко, который ему рассказывает, что якобы "Си Цзиньпин говорил с Путиным о прекращении войны".

"Если Путин кончит, потом националисты нас кончат, бл**ь", – говорит Богуслаев.

Также в разговорах Богуслаев сетует, что его агропредприятия на оккупированных Херсоне и Запорожье ограбили россияне.

"Это ху**я полна. Надо об этом не бояться говорить. Не по телевизору. Это позор, бл**ь, чтобы я по телевизору еще говорил. А шепнуть, сказать, что прекратите, бл**ь, чтобы по армии прошли слухи, что так нельзя поступать. Народ возмущается. Народ же ждал освободителей, а пришли, бл**ь, оккупанты", — говорит Богуслаев.

Задержание Богуслаева и подозрение в государственной измене

В октябре 2022 года СБУ задержала Вячеслава Богуслаева в октябре 2022 года. По данным следствия, он даже после полномасштабного вторжения в Россию продолжал поставлять двигатели и другие запчасти для российских ударных вертолетов. Его отправили в СИЗО без права внесения залога и арестовали все имущество.



Украинская спецслужба также обнародовала аудиозаписи телефонных разговоров Богуслаева. Они говорят о том, что он активно поддерживал россиян.

Также следствие установило, что руководитель "Мотор Січі" финансировал боевиков фейковой "ДНР". Следствие по делу Богуслаева продолжается.

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