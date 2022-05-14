Ждали три дня: в Запорожье прибыла большая колонна с эвакуированными жителями Мариуполя (фото)

В Запорожье в субботу, 14 мая, прибыла большая колонна с эвакуированными жителями Мариуполя.
Люди три дня ждали, чтобы их пропустили российские оккупанты.
Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Андрющенко отметил, что в колонне, прибывшей в Запорожье, есть до 1000 гражданских автомобилей. Люди более трех суток ждали, чтобы добраться на подконтрольную Украине территорию.
"Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1000 автомобилей), ожидавших пропуска более трех дней, наконец-то пропустили в Запорожье. Наконец, ждем наших родных мариупольцев дома", — написал советник городского головы Мариуполя.
Напомним, российские оккупанты готовят масштабную дезинформационную атаку для международного сообщества с использованием родителей детей, которых принудительно депортировали в Россию и Донецк.
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