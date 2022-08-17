Жданов назвал две даты, когда украинцев ждет серьезная ракетная опасность со стороны России

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия готовится "поздравить" украинцев с национальными праздниками 23 и 24 августа.

Жданов предупредил о вероятной массированной ракетной атаке в День Государственного Флага и День Независимости Украины.

Об этом военный эксперт высказался в своем YouTube-канале.

"Наземная обстановка – без изменений, воздушная обстановка – вчера самолет Су-34, фронтовой бомбардировщик нанес ракетные удары по инфраструктуре Житомирской области. То есть та угроза, о которой мы постоянно говорим, она вчера проявилась, и я так предполагаю, что это был пробный шаг. Россия, скорее всего, готовится к какой-то пакости против нас накануне приближающихся праздников - Дня Флага и Дня Независимости Украины (23-24 августа)", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что у Путина готовят "сюрпризы" для украинцев на День Независимости. Что об этом говорят эксперты – читайте ЗДЕСЬ.

В Крыму взорвался военный состав россиян с ракетными комплексами - Рефат Чубаров

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber