Мобилизация: военный эксперт рассказал, как отбирают мужчин в пехоту

Он отметил важность стойкой психики в военных.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал, какое главное требование при наборе военных к пехоте.
Об этом он сказал в своем youtube канале.
"Главное требование – физическая подготовка. Возраст может быть и 40+. Но человек должен иметь хорошее здоровье и физическую подготовку. Все остальные навыки получат позже", – отметил эксперт.
Также он отметил важность стойкой психики в военных. По словам Жданова, тренинги по устойчивости в стрессовой ситуации включены в программу боевой подготовки штурмовиков любой армии мира.
Ранее Олег Жданов рассказал, когда в ВСУ могут появиться истребители F-16 и аналоги ATACMS. Также он объяснил, почему на крыше российского Минобороны в Москве появилось ПВО.
Читайте также: