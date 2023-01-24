Мобилизация: военный эксперт рассказал, как отбирают мужчин в пехоту

Он отметил важность стойкой психики в военных.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, какое главное требование при наборе военных к пехоте.

Об этом он сказал в своем youtube канале.

"Главное требование – физическая подготовка. Возраст может быть и 40+. Но человек должен иметь хорошее здоровье и физическую подготовку. Все остальные навыки получат позже", – отметил эксперт.

Также он отметил важность стойкой психики в военных. По словам Жданова, тренинги по устойчивости в стрессовой ситуации включены в программу боевой подготовки штурмовиков любой армии мира.