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Мобилизация: военный эксперт рассказал, как отбирают мужчин в пехоту

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
89к
Время на прочтение
1 мин
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Мобилизация: военный эксперт рассказал, как отбирают мужчин в пехоту

Фото: Служба связей с общественностью 46-й отдельной аэромобильной бригады

Он отметил важность стойкой психики в военных.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, какое главное требование при наборе военных к пехоте.

Об этом он сказал в своем youtube канале.

"Главное требование – физическая подготовка. Возраст может быть и 40+. Но человек должен иметь хорошее здоровье и физическую подготовку. Все остальные навыки получат позже", – отметил эксперт.

Также он отметил важность стойкой психики в военных. По словам Жданова, тренинги по устойчивости в стрессовой ситуации включены в программу боевой подготовки штурмовиков любой армии мира.

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Дата публикации
Просмотры
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