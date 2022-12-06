Жданов назвал количество потерь Украины в войне и объяснил, почему их скрывают

В частности, на сегодняшний день ВСУ терпят немалые потери под Бахмутом. Речь идет в основном о раненых.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Украина, как и Россия, терпит потери в войне, особенно в боях, идущих сегодня под Бахмутом.

Об этом Жданов сказал в эфире своего видеоблога.

"Мы несем потери, в том числе и под Бахмутом. Кстати, там очень колоссальные потери. Но у нас гораздо меньше убитых. У нас очень много раненых. Кстати, два дня назад даже The New York Times напечатало, что за одни сутки под Бахмутом было ранено 240 наших военнослужащих, что медицинские учреждения с трудом справлялись с потоком раненых, который шел с линии фронта", – рассказал военный эксперт.

"Оно и не удивительно, потому что работает российская артиллерия. А артиллерия – это в основном осколочные ранения, именно поэтому такое огромное количество раненых", – добавил Жданов.

Что касается количества потерь, то он сослался на данные советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о около 13 тыс. погибших.

"Да, мы несем потери, но повторюсь, – не такие огромные, как Российская Федерация. Наши потери намного меньше. По убитым с начала войны за девять месяцев представитель Офиса (президента) Михаил Подоляк озвучил, что у нас максимальное число где-то – около 13 тысяч убитыми в ходе всей военной кампании", – сказал военный эксперт.

Он отметил, что, учитывая количество погибших, количество раненых украинских бойцов может составить 30-40 тыс. человек.

Жданов также сказал, почему Украина официально не указывает свои потери: "Не принято говорить о своих потерях в ходе ведения боевых действий. Есть такая практика".

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, количество потерь России в войне на 6 декабря составляет ориентировочно 92 200 человек. Так, за последние сутки было ликвидировано 510 российских оккупантов.

Подоляк 30 ноября информировал, что общее количество потерь России в войне составляет около 200 тыс., из которых ориентировочно 90 тыс. – убитыми.

По словам советника ОП Алексея Арестовича, потери Украины в войне составляют "от 10 до 20 тыс. погибших военных", кроме того, есть десятки тысяч раненых.

В то же время представитель президента Украины Сергей Никифоров ранее заявлял, что достоверную информацию о потерях должен озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или верховный главнокомандующий.

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