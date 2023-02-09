Жданов назвал наиболее вероятное направление наступления российских войск

Наиболее вероятным направлением наступления российских войск определяется Донецкое направление, в целом Донбасс. Донецкая область, Луганская область и, возможно, восточная часть Запорожской области.

Об этом Жданов заявил в интервью ТСН.ua.

Военный эксперт отметил направление на местности – от Валуек до Угледара.

"Вот это участок фронта, на котором возможно наступление российских войск. На остальных участках государственной границы – там возможны провокации, что-то вроде разведки боем, небольшими группами российских войск с целью сковывания резервов Сил Обороны Украины и предотвращения их переброски на восток Украины", – добавил. он.

По словам Жданова, вторжения не последует. Об этом он сказал со ссылкой на украинскую и западную разведку.

"А наступательные действия, они уже ведутся, немного участок уже. От Кременной до Угледара он сейчас. У них есть цель, насколько мы знаем, дойти до левого берега Аскольдского водохранилища, снова захватить Купянск... Возможно в планах российского командования есть еще захват Харьковской и Днепропетровской области для создания так называемой буферной зоны вдоль Донецкой и Луганской областей», – сказал Жданов.

Добавим, что кафиры уже подготовили 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗО, 400 истребителей и 300 вертолетов, как сообщает западная разведка.

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