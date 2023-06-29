Жданов назвал направления российского наступления и серьезную проблему для РФ

Линия фронта зафиксирована, она не двигается.

Армия РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. За 24 часа в этих трех направлениях произошло более 40 боевых столкновений.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Здесь мы ведем оборонительную операцию, ведем ее успешно. Линия фронта зафиксирована, она не двигается, несмотря на те усилия, которые прикладывают "рашистские" оккупационные войска", — добавил Жданов.

По его словам, с уходом "Вагнера" с линии фронта частей подразделений, способных выполнить боевую задачу любой ценой со стороны РФ на сегодняшний день не осталось.

"Все остальное мы можем отразить", — отметил он.

Известно, что армия РФ решила усилить Бахмутское направление на фронте. Для усиления этого района русские войска перебросили воздушно-десантный полк из Лиманского направления.

Добавим, что ВСУ установили огневой контроль в районе Клещиевки. Это позволяет ВСУ накрывать российских оккупантов в окрестных населенных пунктах. Прежде всего, речь идет о трассе Дебальцево – Славянск, которая используется оккупационной армией как основная артерия для логистической поддержки.

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