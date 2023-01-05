Жданов назвал главные достижения ВСУ и спрогнозировал, что нужно армии в будущем

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что основным достижением ВСУ есть освоение новых методик ведения боевых действий. Также в будущем нужно перевооружаться.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Главное достижение ВСУ в том, что мы сегодня осваиваем новые современные методики ведения боевых действий. Две тактики таких операций были продемонстрированы в Харьковской и Херсонской областях. Одна была рассчитана на манеры, быстроту внезапность, а вторая — на истощение. Такого в годы Второй мировой войны никогда не было. Кстати, Россия так и не усвоила таких методов. Они продолжают воевать в позиционной войне и навязать нам такой же сценарий. Там, где они это могут сделать — они это делают. Есть направления, где мы вынуждены проводить" позиционную оборону, как во время Второй мировой войны. Когда у нас есть возможность — мы пытаемся действовать более современными методами ведения войны. Вот в этом и есть наше преимущество и это ноу-хау ВСУ", — сказал Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что важно то, что задачу на фронте в Украине может ставить командир среднего звена.

"Мы также применяем методики западных государств, когда задачу ставит командир среднего звена. А старший командир должен обеспечить выполнение задач. И у командира младшего звена есть право выбора. Не так, как в советской армии, когда есть приказ – ни шагу назад и стоять до смерти. У нас командир может иметь возможность маневров. Такого раньше никогда не было и это новшество. Этого сейчас тоже нет в российской армии", — объяснил эксперт.

Олег Жданов рассказал, что в будущем ВСУ нужно перевооружиться на западное оружие или производить свое.

"Но у нас нужно закончить структурирование ВСУ, потому что мы его не закончили. В будущем нам нужно делать полное переоснащение армии — от пистолета к самолету. Надо избавляться от старого советского, потому что пополнять это оружие можно только в РФ. Надо или разрабатывать свое оружие, или покупать у западных партнеров и интегрироваться в их систему безопасности", — сказал военный эксперт.

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Российский диктатор Путин в тот же день объявил о проведении так называемой "специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины".

Оккупанты планировали "захватить Киев за три дня" и установить в Украине свой марионеточный режим. Однако ВСУ отразили наступление кафиров на севере Украины и провели контрнаступления на Харьковском и Херсонском направлениях.

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