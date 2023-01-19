Жданов назвал оружие, которое может получить Украина от США для нанесения ударов по оккупантам в Крыму

Дальность пуска боеприпасов из нового пакета американской военной помощи вдвое больше, чем ВСУ имеют сегодня.

Боеприпасы к реактивным системам залпового огня с радиусом действия до 160 км, заявленные в новом пакете военной помощи США, вдвое увеличат огневые возможности украинских войск. Но изменение подхода администрации Байдена по нанесению ударов по территории временно оккупированного Крыма позволяет надеяться на более мощное оружие.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, боеприпасы к РСЗО типа М-270 и HIMARS, которые передают США, имеют дальность пуска вдвое больше, чем имеют ВСУ сегодня.

"Сегодня мы имеем до 80 км, гарантировано 74, а это может лететь до 160 км. В тактико-технических характеристиках заявлено 94 мили. Это вдвое увеличивает огневые возможности наших реактивных систем. Мы сможем поражать резервы и логистику противника на глубину до 160 км", – отметил он.

Поскольку в администрации Байдена не исключают возможности нанесения ударов по территории временно оккупированного Крыма, то не исключено, что украинская армия получит еще более мощное оружие.

"Возможно, нам будут переданы какие-то оперативно-тактические ракеты, те же ATACMS, которые применяет пусковая установка типа HIMARS или М-270. Тогда дальность увеличится до 300 км, и мы полностью покроем территорию украинского Крыма для огневого поражения российских оккупационных войск", — подчеркнул эксперт.

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