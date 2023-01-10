Жданов назвал основную цель новых военных учений в Беларуси и есть ли опасность для Украины

По словам Жданова, во время военных учений будет работать тактическая авиация России и Белоруссии.

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что военные учения в Беларуси, которые начнутся 16 января, носят летно-тактический характер.

Об этом Жданов рассказал во время эфира на своем Ютуб-канале.

Это значит, что в основном будет работать тактическая авиация. Это — истребители, истребители-бомбардировщики, может, фронтовые бомбардировщики. Второй момент, для российской авиации наше небо закрыто. Как только они пересекут воздушное пространство Украины, в тот же момент они будут сбиты", – считает эксперт.

Относительно вероятности вторжения оккупационных войск со стороны Беларуси сухопутным корридом, Жданов считает, что такое развитие событий очень низкое.

"Нет сухопутной группировки, даже той, которая была раньше. В Украину 24 февраля заходило 45 тыс. российских военных (со стороны Беларуси — ред.). Такой группировки сейчас нет. 10 тыс. ничего не сделает, а еще 10 тыс. — разбросаны по всей Беларуси.Обучение начинается 16 января, в понедельник. За 6 дней Россия не сможет собрать 45 тыс. военных (это 4-5 дивизий) и опрокинуть технику и вооружение.На сегодня это нереально.Вторжение сухопутным коридором — очень низкая вероятность.Конечно, я не исключаю", — заметил он.

Угроза из Беларуси: последние новости

Ранее мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщала, что Россия, вероятно, перегруппировывает свои войска в Беларуси. Сегодня, 10 января, в Беларусь прибыл очередной эшелон с российскими военными. По последним данным, РФ отправила в Белоруссию около 100 российских солдат и вооружения.

Командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что рассматриваются возможные варианты агрессии с Белоруссией в ближайшие месяцы.

Читайте также: