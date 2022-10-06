Жданов назвал причины разгромного провала России и успеха контрнаступления ВСУ

Комментируя наступление сил Украины на Херсонском и Слобожанском направлениях, военный эксперт указал на стратегию украинского командования.

Успех контрнаступления ВСУ и разгромный провал России вызваны тщательной и планомерной работой украинских сил.

Такое мнение военный эксперт Олег Жданов в интервью УНИАН.

Да, он назвал несколько причин успешной наступательной операции ВСУ.

"Это не с неба упало, это результат кропотливой и планомерной работы наших Вооруженных сил. Первое – мы вели оборонительную операцию, задачей которой было максимально измочить противника. Иногда даже ценой потери территорий. Тем не менее, мы пытались максимально нанести вред живой силе и технике. противника, что нам и удалось", – сказал Жданов.

По его словам, вторым фактором успеха стало получение резервов украинских военнослужащих, обучавшихся на Западе.

А в третьих, это вооружение, которое Украина получает по программе "Рамштайн".

"Соединив эти два компонента – обученных военнослужащих и новые образцы вооружения – мы, применив новые методики, смогли прорвать оборону противника на Херсонском направлении. Это и дало успех. А за счет вымотанности российских войск получилось так, что по линии фронта второго и третьего рубежа обороны просто нет", – отметил эксперт.

Этим, по его словам, и оговаривается темп наступления ВСУ, особенно на юге.

"Мы сейчас продвигаемся в направлении реки Ингулец к Новой Каховке, и там оборонительных рубежей нет. За счет этого там у нас достаточно высокие темпы продвижения. На Слобожанском направлении темпы несколько ниже из-за того, что противник пытается остановиться и создать хоть какую-то линию обороны", – добавил Жданов.

Вот в этом, по словам эксперта, и кроется залог успеха ВСУ по двум оперативным направлениям фронта.

Напомним, Жданов также считает, что, например, из увольнения Донецка не должно доставить много проблем.

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