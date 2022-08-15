Жданов назвал самый эффективный способ, которым ВСУ могут разрушить Крымский мост навсегда

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что уничтожить Крымский мост можно ракетами HIMARS типа ATACMS, если они поступят Украине на вооружение от США.

В то же время Жданов подчеркнул, что для успешного результата ракетный удар по Керченскому мосту, соединяющему украинский полуостров Крым с Россией, должен быть групповым.

Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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"Необязательно его разрушать, главное – вывести из строя, нарушить дорожное покрытие, сделать невозможным проход техники. А на железнодорожном мосту нарушить исправность или целостность пути", – подчеркнул эксперт.

Жданов выразил уверенность, что в случае разрушения Крымского моста россияне могут найти альтернативу. К примеру, вернуться к паромной переправе, которую использовали до того, как построили мост через Керченский пролив. По его словам, эти паромы действительно где-то стоят, и оккупанты потенциально могут рассчитывать на них как на "запасной вариант". Однако можно предположить, что эти суда не в лучшем техническом состоянии.

Напомним, Вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье, 14 августа, снова ударили по Антоновскому мосту в Херсоне. После этого он стал непроездным для эшелонов техники россиян.

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