Украина допустила ошибку после начала операции в Курской области. Следовало бы на подконтрольные территории региона пригласить РДК и Легион "Свобода России". Тогда диктатор РФ бы понял, что это серьезно.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью "Главреду".

«В Курской области мы допустили стратегическую ошибку политического характера – мы гарантировали, что не будем аннексировать Курскую область. Входя туда, мы сказали, что нам чужие территории не нужны, мол, попугаем и отдадим. Путин понял, что Курская область никуда не денется. Все было бы иначе, если бы мы промолчали, а еще лучше – пригласили бы на подконтрольные территории Курщины РДК и Легион "Свобода России". Пусть бы вывешивали там свои флаги и объявляли о создании "новой России". и метал", — высказался эксперт.

Теперь же "фюреру" Путину нечего спешить и вытеснять украинские войска с территории Курской области. Вместе с тем Жданов отмечает, что в военном смысле эта операция была полезна. Ведь украинские военные сковали часть сил противника – группировку в количестве 35-38 тыс. человек.

"Полноценная общевойсковая армия РФ нам бы наделала много нервов на восточном фронте, а так она воюет в Курской области и громит свою же территорию вместе с российскими гражданами, что создает общественный резонанс", — добавил Олег Жданов.

Напомним, издание Politico узнало о проблемах российской армии, которые пока не позволяют врагу возвращать под свой контроль территорию Курской области в ближайшие месяцы.

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