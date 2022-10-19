Жданов о чистках в российской армии: "Наказывают генералов, допустивших большие потери"

ФСБ и Следственный комитет России проводят чистки генералов, обвиняемых в провале войны против Украины.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Путин не наказывает российских генералов за неуспех мобилизации, а чистки проводятся за провал ведения боевых действий.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"По мобилизации еще никого не наказывают. Там, наоборот, есть информация, что Путин сказал, что относиться к провалам мобилизации будет лояльно, с пониманием, когда она даже принимает такой трагический характер", — отметил он.

По словам Жданова, в России наказывают тех генералов, допустивших большие потери.

Но чистка идет и я уверен, что эту чистку проводит ФСБ и Следственный комитет России, и эта чистка рядов – это наказание тех генералов, которые допустили большие потери, которые привели к небоеспособности частей. В основном за провал ведения боевых действий. снимают этих генералов", – говорит эксперт.

Также он предположил, что эти генералы могут в ближайшее время поднять бунт.

"И я уверен, что в ближайшее время мы услышим там какое-то громкое уголовное дело по поводу мятежа генералов, проваливших эту "специальную военную операцию". И я не исключаю, что Суровикин может возглавить этот мятеж, если надо будет кому-то рубить голову для того, чтобы отчитываться почему операция провалена", – сказал Жданов.

Что известно о Суровикине

В начале октября президент РФ Владимир Путин назначил генерала Сергея Суровикина новым командующим Объединенной группировкой войск в войне в Украине.

В целом известно, что с марта по декабрь 2017 года Суровикин командовал группировкой российских войск в Сирии. Путин оценил его заслуги, в том же году назначив Суровикина командующим Воздушно-космическими силами России и наградив званием Героя РФ. С января по апрель 2019 года Суровикин во второй раз командовал российской группировкой войск РФ в Сирии.

Суровикин отличается бескомпромиссным и жестоким подходом к ведению войны. И именно поэтому, по некоторым сообщениям, его в армии называют "генерал Армагеддон".

Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский считает, что Суровикин ракетными ударами по украинским городам хочет продемонстрировать свою эффективность в новой должности.

Суровикин признал, что ситуация под Херсоном является "непростой". Он также обвинил Украину в "подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и нанесении массированного ракетно-артиллерийского удара.