Жданов о ракетных ударах: стратегию бомбардировок выбрал новый командующий российскими войсками

Военный эксперт Олег Жданов считает, что стратегию бомбардировок по Украине избрал новый командующий российской армией генерал Сергей Суровикин. Поэтому в ближайшее время угроза ракетных ударов будет сохраняться.

Такое мнение Жданов выразил в эфире Национального телемарафона.

"Самая вероятная — это ракетная активность, которую проявляет Российская Федерация. Я думаю, что повтор того, что было вчера, вряд ли смогут в ближайшее время сделать. Для этого нужно завезти снова ракеты на аэродромы, подготовить их для пуска. Например, ракета К- 22 жидкостная.Она должна заправляться ракетным топливом, которое является высокотоксичным.То есть это специальная операция, которая проводится обученными людьми.Но есть еще "Калибры", есть Х-101, есть Х-55, есть ракеты, которые могут быть применены по Украине", – подчеркнул Жданов.

По словам Жданова, "единственной стратегией ведения военной кампании" Суровикина будут именно ракетные удары, но "без авиации".

"Авиация вряд ли залетит в наше воздушное пространство. Система ПВО у нас по авиации отлажена и работает очень хорошо. У нас с противоракетной обороной есть проблемы", – говорит эксперт.

Жанов говорит, что ракетные атаки – это способ генерала зарабатывать победы. Ведь ковровые бомбардировки он практикуется в Грузии и Сирии. Теперь он хочет, чтобы капитулировала Украина. Впрочем, считает Жданов, эта стратегия ничего не даст, потому что все будет решаться на поле боя.

Массовые ракетные удары по Украине

Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких крупных городах Украины раздались взрывы. Только к обеду оккупанты выпустили 83 ракеты, 43 из них сбиты. Произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве. Погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

Во вторник с утра, 11 октября, в Украине началась масштабная воздушная тревога. В частности, над Киевщиной были сбиты две ракеты. ПВО сработало в Ровенской, Запорожской и Днепропетровской областях. В Хмельнитчине сбили вражеский дрон-камикадзе Shahed-136.

Около 12:00 во время воздушной тревоги во Львове прозвучало несколько взрывов. Как сообщил председатель ОВА Максим Козицкий, Россия нанесла снова удар по объекту энергетики во Львовской области.

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