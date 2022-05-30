Жданов о шантаже семей оккупантов: заставляют летчиков РФ выполнять боевое задание

Военный эксперт прокомментировал, почему сейчас начался шантаж семей российских солдат.

В России семьям военнослужащих запретили покидать территорию страны. В случае отказа – угрожают переселением в депрессивные регионы Дальнего Востока.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему так происходит и о снижении морального духа российских захватчиков.

Об этом он сказал 30 мая в эфире национального телемарафона.

"Что можно сделать с рядовым, который на передовой, у которого впереди противник, а сзади – что-то вроде заградотряда, генерал, размахивающий пистолетом. Как его шантажировать? И ФСБ не поедет в бурятское село, и не будет разбираться, где его семья, и кто она. А вот офицерский состав, особенно летчики и пилоты вертолетов, да – их семьи получили служебное жилье. И пока семья проживает в военном городке, пилота можно шантажировать, чтобы он соглашался выполнять задание", — отметил эксперт.

Жданов также сообщил, что российские летчики отказываются летать вглубь Украины и часто просто имитируют выполнение боевых задач.

"Там дело в том, что вертолетчики уже не летают над нашим передним краем, они уже научились обстреливать неуправляемыми ракетами наши позиции с дистанции от 5 км, из-за чего падает точность и эффективность этих обстрелов. А их пехота потом спрашивает, где ваши разрывы, где ваша работа", – говорит эксперт.

Он отмечает, что на фронте есть проблема с тем, чтобы заставить летчиков выполнять задачи с прицельным бомбометанием или обстрелом наших позиций.

Напомним, Жданов рассказал, зачем оккупанты обнародуют допросы "Азовцев".

Читайте также: