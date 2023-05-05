Жданов о вероятности штурма Мелитополя: Россия перекидывает силы на запорожское направление, чтобы заполнить окопы

По данным ГУР Минобороны, Россия, опасаясь, что мы можем уничтожить их флот в Крыму, большинство боевых кораблей из Севастополя перевели на территорию РФ, в том числе в Новороссийск.

Военный эксперт Олег Жданов неоднократно говорил, что Мелитополь является ключом к освобождению Крыма и юга вообще. Как тяжело нам будет выбить неприятеля из Мелитополя, поведал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт.

“Это будет зависеть от морально-психологического состояния российской армии, насколько они готовы сегодня умирать за наш Мелитополь и насколько они готовы обороняться на этих рубежах. Не факт, что мы будем штурмовать Мелитополь. Если у нас будет успех и мы будем продвигаться вглубь, то Мелитополь попадет в осаду сил обороны Украины. Сколько они выдержат без еды, патронов и топлива – это вопрос времени. Мы можем 1-3 дня подождать, пока не появится белый флаг. Поэтому в лоб никто не пойдет штурмовать эти окопы”, – рассказал Олег Жданов.

Также он добавил, что разница в том, что мы не применяем методы Второй мировой войны.

“К счастью, наши партнеры помогают нам овладеть современными методами ведения войны, в том числе и маневренным наступлением. Я думаю, что будет очень много неожиданностей в плане тактики применения войск в контрнаступательной операции, особенно для российского командования, когда они увидят это наглядно. Они слышали об этом, видели в обучающих фильмах НАТО, но здесь они могут все испытать на себе, когда мы начнем это применять”, — отметил военный эксперт.

Напомним, что в оккупированном Мелитополе взорван коллаборант по враждебному "управлению внутренних дел".

Читайте также: