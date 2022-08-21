Жданов о взрывах в Крыму: Мог быть нанесен удар по составу Черноморского флота

В Крыму продолжают греметь взрывы. В Москве пока не решаются признать, что это могли быть ракетные удары украинской армии по временно оккупированной территории Крыма. После вчерашнего взрыва на пляжах полуострова даже появились боевые корабли.

Военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала FreeDom рассказал, что это могло быть.

"Это мог быть нанесен удар по составу Черноморского флота. Россия молчит, наверное с берега не было видно, расстояние достаточно большое, а взрыв высоко поднимается. А что там за плавсредство было — судно или корабль — сказать трудно. Вот теперь мы можем получать спутниковые снимки, сегодня-завтра мы увидим, что это было", — сказал он.

Ранее стало известно, что из-за этих атак российское руководство пытается скрыть успехи украинских сил от своего населения, но тысячи россиян уезжают из Крыма. Взрывы на авиабазе в поселке Новофедоровка в начале августа и недавно у Севастополя заставили руководство российского флота больше думать об обороне, а не о наступлении.

16 августа Министерство обороны России сообщило о детонации на площадке временного хранения боеприпасов в поселке Майское Джанкойского района. Взрыв также повредил железную дорогу, которой следуют поезда из России в Крым. Позже в РФ заявили о "диверсии".

В сводке британской разведки 12 августа говорилось, что при взрывах в Крыму была разрушена лишь некоторая часть российского воздушного флота, но возможностям военной базы был нанесен серьезный ущерб.

"Хлопок" в Крыму, истерика кремлевских марионеток и договоренности о разделе России - Марк Фейгин

Читайте также: