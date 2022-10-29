Жданов объяснил бессмысленность переговоров с РФ и заверил, что потери новых территорий Украины не будет

Попытка договориться в Стамбуле, о чем Путин так сожалеет, была бы "Минском-3".

Военный эксперт Олег Жданов объяснил бессмысленность потенциальных переговоров с Россией о войне и заверил, что на сегодняшний день о потере новых территорий Украины речь не идет.

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос о том, не стоило бы согласиться на переговоры с РФ, чтобы не потерять больше территорий.

"На сегодняшний день вопрос о потере новых территорий не идет – даже при том человеческом ресурсе, который пытается накопить РФ", – сказал Жданов.

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Он также объяснил, почему переговоры не имели бы никакого смысла.

"Вопрос вот в чем: никто никаких продавливаний на переговорах с РФ бы не получил. Вы забыли "Минск"? Мы подписали все, что написала РФ. То же и здесь: попытка договориться в Стамбуле, о чем Путин так сожалеет, это был бы "Минск-3", если бы мы его подписали", — рассказал военный эксперт.

Он добавил – если бы были подписаны стамбульские соглашения, то через полгода началась бы совсем другая война.

"Путин непременно снова бы собрал армию. Они все равно соберут войска и снова пойдут вперед к западным границам, потому что Россия не упустит такого шанса: у них один шанс, и у нас один шанс. Поэтому радуйтесь, что переговоры не состоялись. Радуйтесь, потому что неизвестно, чем бы все это закончилось", — подчеркнул Жданов.

Переговоры Украины с Россией

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности ведения переговоров с РФ, пока ее президентом является Владимир Путин.

Несмотря на это, в России не оставляют надежды на переговоры, каждый раз транслируя соответствующие месседжи через разные рупоры власти и не только российской. Так, недавно Зеленский встретился с президентом Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало, передавшим месседж Путина о желании вести переговоры. На это Зеленский ответил, что для переговоров о диалоге нужно, чтобы одно государство уважало другое.

29 октября Зеленский сказал, что первым шагом к переговорам с РФ должен быть выход оккупационных войск с украинской территории.

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