Жданов объяснил, что мощнее на фронте – артиллерия или авиация

Эксперт сравнил возможности артиллерии и авиации на фронте, назвав недостатки и преимущества каждой.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как отличается огневая мощь артиллерии и авиации и объяснил, может ли западная артиллерия заменить Украине самолеты.
Об этом он объяснил в своем youtube канале.
"Очень тяжело сравнивать. Вообще авиация считается более мощной, потому что у нее ракетно-бомбовая нагрузка гораздо больше. Поэтому соответственно, своим количеством она может наносить в том числе ковровую бомбардировку и выжигать целые площади. При этом реактивная артиллерия тоже может, но ее боеприпасы имеют меньшее количество взрывчатого вещества", – сказал Жданов.
По его словам, у HIMARS – 90 кг взрывчатого вещества. А штурмовики могут нести 100, 150, 200-килограммовые авиабомбы.
"С другой стороны реактивная артиллерия может "накрыть" сразу площадь 12 снарядами. А самолет может поразить один объект. Поэтому здесь очень трудно сравнивать. Считается, что авиация сильнее, если говорить о групповых ударах. Если говорить об одиночных ударах, то здесь вопрос спорный. И в дальности применения авиация преобладает, если есть возможность преодолеть ПВО противника", – отметил эксперт.
Жданов отметил, что нынешняя война указывает, что фронтовая авиация применяется только на линии фронта. Сейчас фактически ни одна из сторон не залетает за линию фронта и наносит огневые удары с контролируемой территории.
Напомним, глава Белого дома Джо Байден подтвердил передачу Украине систем Patriot и анонсировал новую помощь. Также он ответил, может ли передача систем ПВО Patriot привести к еще большей эскалации с РФ.
По информации американских СМИ, президент Зеленский на встрече с Джо Байденом мог попросить у США истребители F-16.
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