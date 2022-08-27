Жданов объяснил, что нужно для контрнаступления и когда оно может произойти

Военнослужащие ВСУ еще проходят обучение, и фактически нужно создать группировку войск для контрнаступления, отдельную от тех войск, которые сегодня воюют на переднем крае. Потому что войска истощены, их нужно восполнять, нужно восстанавливать их боеспособность. Поэтому сейчас о контрнаступлении говорить рано.

Об этом ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"А вот свежий резерв, сформированный на западных образцах вооружения и образцах США, обученные по западным методикам военнослужащие – это уже другое. Он заходит на оперативное направление и переходит в контрнаступление. Это классика ведения боевых действий. К сожалению, еще такого мы с вами не чувствуем", — отметил он.

Олег Жданов считает, что сейчас Украина накапливает резервы, есть западное вооружение. А то, что у нас есть сейчас, мы просто сдерживаем максимально войска, чтобы накопить оружие и уже с новым резервом пойти в контрнаступление.

"То, что такое рано или поздно произойдет, оно произойдет. Если не сейчас, то через месяц, когда заработает процедура ленд-лиза. И работать она будет года два, по крайней мере, точно, судя по созданию военного органа управления помощи Вооруженным силам Украины. Я думаю, что это долгосрочная программа перевооружения Вооруженных сил Украины", – рассказал Жданов.

Когда произойдет контрнаступление ВСУ

"Вернутся военнослужащие с учебы и сюда поступит вооружение. И мы будем готовы к началу контрнаступательных действий на одном или нескольких оперативных направлениях. В лучшем варианте это может начаться в сентябре. А наращивание контрнаступательных действий может пойти по процедуре ленд-лиза", — резюмировал эксперт .

Напомним, в украинской разведке рассказали о возможных сценариях войны.

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