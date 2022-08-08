Жданов объяснил эффективность работы "Железного купола" и почему уничтожаются ракеты

Есть мнение, что "Железный купол" эффективен в Израиле в том числе, потому что ракеты, которые запускает их противник, не высокоточные.
Военный эксперт Олег Жданов объяснил, сработает ли "Железный купол" именно в Украине для защиты от российских ракет.
Об этом он рассказал в эфире телеканала FreeDom.
По словам Жданова, точность ракет не имеет никакого отношения к их сбиванию.
"Железный купол" создавался, во первых, под реактивные снаряды, которыми "Хамас", "Хезболла", "Исламский джихад" и другие террористические организации обстреливали из самодельных пусковых установок и реактивными снарядами территорию Израиля. И под это создавался "Железный купол". Смысл "Железного купола" в том, что он сбивает эти цели с очень высокой степенью эффективности. А скорость полета цели для "Железного купола" не имеет значения, главное, чтобы она попадала в зону поражения этой системы. Это от 4 до 70 км по дальности и до 4 км в высоту. Как пример противоракетный обороны объекта – "Железный купол", на мой взгляд, довольно эффективная вещь. Но если строить систему обороны в масштабах страны, а у нас с вами самая большая страна в Европе, то может быть объектовые комплексы можно будет производить на самом последнем этапе, главное – закрыть небо от основной массы ракет, которые летят со стороны нашего противника", – рассказал эксперт.
Напомним, Жданов считает, что Украина может создать свой "Железный купол".
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