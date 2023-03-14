Жданов объяснил, есть ли смысл идти на переговоры, если Россия выведет войска за линию 2022 года

Если сейчас не выйти на государственные границы, война не будет окончена.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, есть ли смысл в переговорах с Россией.

Об этом шла речь во время эфира эксперта.

"Если мы согласимся на переговоры с Россией, то это будет отложенная война. Это будет "Минск-3". Война большей интенсивности, чем сегодня, возникнет через некоторое время. Поэтому все прекрасно понимают, если сейчас не выйти на государственные границы, то войну не будет закончен. Это будет просто перерыв. Даже не перемирие", – отметил Жданов.

Он напомнил и о Минских соглашениях, а также поднял вопрос о необходимости создания системы коллективной безопасности.

"Гарантировали ли они мир? Нет. Путин за все эти годы собрал войско и пошел на нас войной. Когда мы решим и закроем территориальный вопрос на границах 1991 года, тогда будем создавать систему коллективной безопасности, будем приглашать иностранные войска и ставить их вдоль границы, как в странах Балтии – американские и немецкие стоят вдоль границы», – рассказал эксперт.

Напомним, что глава Минобороны Украины считает, что враг сейчас переходит к обороне, опасаясь контрнаступления ВСУ.

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