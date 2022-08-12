Жданов объяснил, где лучше прятаться во время обстрелов, если нет бомбоубежищ.

Эксперт напомнил, что в правиле "двух стен" следует учитывать, что это должны быть две капитальные стены.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, где лучше укрываться от обстрелов, если рядом нет бомбоубежищ.

Об этом он сказал в своем YouTube -канале.

По словам Жданова, если речь идет о частном секторе, то безопаснее скрываться в погребе.

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"Потому что он погружен в землю, окопан, как минимум, с трех сторон, и сверху, как правило, два перекрытия", – отметил он.

По его словам, если взрыв произойдет рядом с домом, земля примет на себя всю кинетическую энергию взрыва и осколки.

"Максимум, который может произойти, – это если разрывы очень близко к погребу, то вас там может засыпать или контузить от ударной волны. Поэтому погреб более безопасен. В здании желательно находиться за двумя стенами", – сказал Жданов.

Эксперт напомнил, что в правиле "двух стен" следует учитывать, что это должны быть две капитальные стены. Он пояснил, что стена в полкирпича – это перегородка, которая ударной волной будет снесена, как окно, и еще может нанести значительные травмы.

Ранее Олег Жданов рассказал, чего ожидать на фронте в ближайшие недели и предупредил о ракетных ударах.

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