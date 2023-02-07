Жданов объяснил, какая версия танка Leopard 1 лучше и есть ли к ним боеприпасы

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что танк Leopard 1A5 является очень неплохим оружием, но вопрос о том, предоставят ли нам их западные партнеры.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Танк Leopard 1A5 значительно лучше Т-64 или Т-72. Но вопрос, сколько таких танков нам дадут и дадут ли вообще. В версии 1А5 там стоит система управления огнем, к нему есть боеприпасы. Но мы не знаем, сколько нам их дадут. Если нам дадут Leopard 1A5 много – это будет очень хорошо. Кстати, сейчас нам в Германии обещают дать 187 танков Leopard. Правда, это произойдет не завтра, потому что некоторые танки нуждаются в ремонте. Они стоят на хранении. В принципе и это хорошо и в качестве пушки – это хорошо. И боеприпасы к этим танкам есть. Особенно они есть в США. В версии А5 танк Leopard 1 очень даже не плохой и может конкурировать с Т-64 и Т-72", — пояснил Жданов.

Напомним, правительство Германии одобрило поставки в Украину 178 танков боевых танков Leopard 1.

Также Дания передаст Украине свои списанные танки Leopard 1A5.

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