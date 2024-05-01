Жданов объяснил, когда Украине разрешат бить по военным объектам на территории РФ западным оружием

Не были зафиксированы удары по военным объектам в России оружием от партнеров.

На фоне заявления главы МИД Латвии Байбы Браже о том, что Украина получила от некоторых союзников западное оружие без ограничений, военный эксперт Олег Жданов отметил, что украинские военные смогут использовать в частности и западные образцы вооружения для нанесения огневого поражения врагу на его территории после того, как Украина выйдет на границы 1991 года.

Об этом Олег Жданов сказал "24 каналу".

Жданов считает, что других вариантов быть не может.

"Тогда для того, чтобы защищать эту границу, мы будем вынуждены вести огонь, например, артиллерией, ракетами, авиацией по прифронтовой зоне, которая будет уже расположена на территории России. Это процесс будет воспроизводиться до достижения договоренности о прекращении огня", — сказал он. .

Напомним, ранее латвийский дипломат Байба Браже заявила, что западные страны позволили Украине атаковать их оружием военные объекты на территории России.

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