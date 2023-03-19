Жданов объяснил, могла бы Россия победить, атакуя ракетами только войска и военные объекты

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Россия не одержала бы победы, атакуя ракетами только войска и военные объекты Украины.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Нельзя сказать категорично да или нет. Но думаю, что вряд ли Россия имела бы шанс на победу, потому что ракетное вооружение рассчитано на поражение групповых целей – для того, чтобы нанести урон войскам, надо наносить ракетные удары по большим скоплениям войск, допустим, в оперативных районах ожидания, когда там собираются несколько батальонов или бригад с техникой, вооружением. Ракетный войска предназначены именно для масштабных ударов по ключевым объектам, как инфраструктуры, так и ключевым военным объектам – командный пункт армии, или командный пункт дивизии, вот там нужен групповой ракетный удар. Должно быть две-три ракеты для того, чтобы вывести командный пункт из строя", — пояснил он.

По словам Жданова, отсутствие ударов России по инфраструктуре давало бы возможность бесперебойно снабжать фронт. Логистика работала бы, не было бы перебоев с движением поездов.

"Сегодня уже нет смыслы наносить массированые ракетный удары по территории Украины, потому что наша система ПВО справляется с большей частью ракет. В связи с этим россияне будут разрабатывать новые маршруты полета крылатых ракет, чтобы обмануть нашу систему ПВО. Ракетные удары в будущем могут перейти к одиночным и групповым, но не массированным", — резюмировал эксперт.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что ракетные удары России уже не смогут критически отразиться на экономике и логистике Украины.

Читайте также: