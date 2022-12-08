Жданов объяснил, могут ли военные России "сливать" маршруты пролета ракет нашей разведке

Военный эксперт Олег Жданов не исключает вероятность того, что российские военные, занимающиеся программированием маршрутов пролета ракет, могут передавать эту информацию через разведывательные источники.

Об этом Жданов сказал на вечернем эфире на своем канале Youtube.

"Вероятность того, что зенитная самоходная артиллерийская установка "Гепард" или человек с ПЗРК будет стоять в том месте, где будет пролетать ракета, очень мала. То, что российские военные, занимающиеся программированием маршрутов пролета ракеты, могут "сливать" эту информацию через какие-то разведывательные" источники, я предполагаю. Возможно, что одна из составляющих успешности нашей борьбы с ракетными атаками РФ может заключаться в том, что мы примерно знаем районы или маршруты, по которым идут эти ракеты", — отметил он.

Напомним, российские террористы в четверг, 8 декабря, обстреляли ракетами Харьковскую область.

Часть ракет в Харьковской области сбила ПВО, однако одна из них попала в жилой дом.

Читайте также: