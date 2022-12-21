Жданов объяснил, могут ли Залужного уволить с должности

Эксперт уверен, что уровень доверия к главнокомандующему ВСУ чрезвычайно высокий, поэтому увольнять его не будут, несмотря на слухи в СМИ.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал слухи, возникшие после статьи The Economist, что якобы некоторые люди из окружения президента Владимира Зеленского хотели бы заменить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Об этом Жданов сказал в своем youtube канале.

"Ответ на этот вопрос дал президент, кажется, еще месяц назад. Он отметил, что никаких оснований для замены Залужного нет. Ситуация с того момента не изменилась, а наоборот – улучшилась. По состоянию на сегодняшний день уровень доверия очень высок – к армии в целом и к Залужному, как главнокомандующему в частности. Поэтому я не думаю, что президент или кто-то из его окружения может рискнуть и предложить такой вариант. Тем более, Залужный прекрасно справляется со своими обязанностями с точки зрения организации, планирования и ведения боевых действий. Есть особенности войны, которые присутствуют всегда", – отметил эксперт.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что Россия накапливает людей и оружие для нового наступления. По его словам, оккупанты либо снова нападут на Киев с севера, либо усилят атаки на Донбассе, либо будут наступать на юге. По его мнению, мобилизация в России действительно сработала.

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