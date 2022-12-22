Жданов объяснил накопление войск РФ в Донецкой области: "Это к тому наступлению, которое анонсировал Залужный"

Россия накапливает войска в Донецкой области, готовясь к предстоящему большому наступлению, которое анонсировал главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в своем видеоблоге, отвечая на вопросы зрителей о причинах скопления оккупантов в Донецкой области.

"Это означает то, что объявлял Путин, и то, что сказал наш главнокомандующий (Валерий Залужный – ред.) в интервью изданию The Economist. Он сказал, что готовится где-то около 200-тысячная группировка. И поскольку Донецкое направление или восток Украины – это самое главное направление для российской армии, поэтому туда стягиваются резервы, которые они смогли сформировать. Поэтому они там их и накапливают", – пояснил Жданов.

Он добавил, что таким образом захватчики готовятся к новому анонсированному наступлению.

"Это к тому наступлению, которое анонсировал тоже наш главком. Он говорил, что с конца января российская армия может быть готова к началу очередного наступления на нашу территорию", — напомнил военный эксперт.

Напомним, Залужный предупредил, что РФ готовится к новому наступлению на Украину и под угрозой может оказаться Киев. Ради этого страна-агрессор собирает группировку до 200 тыс. войск, которые может бросить в наступление либо в январе, либо весной. Что касается направлений, то оккупанты могут идти либо с востока, либо с юга, либо из Беларуси.

Накануне российский министр обороны Сергей Шойгу тоже заявил о возможности нового наступления на Украину и сказал, что Россия именно для этого и мобилизовала своих граждан.

Добавим, секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал, что ближайшие 1-3 месяца могут быть решающими для войны. Украина готовится, понимая все вызовы, и нуждается в помощи партнеров.

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